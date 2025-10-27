«Создать уникальную атмосферу праздника, украсив не только городские пространства, но и фасады зданий, витрины магазинов, кафе и ресторанов», попросили в мэрии торговые центры, магазины и другие организации потребительского рынка. Причина: старт городского фестиваля «Зима в городе».

Теперь понятно, почему, к примеру, так рано поставили ёлку у ТЦ «Панфиловский».

Зеленоградцы отреагировали на раннюю ёлку по-разному. Одни считают, что торопить праздник не стоит: «Листья ещё жёлтые, а атмосфера уже новогодняя. К декабрю успеет надоесть», — пишут в комментариях. Другие относятся спокойно: «Пусть стоит, кому мешает? Настроение поднимет». Кто-то видит в этом экономию: «Всё дорожает — монтаж в октябре наверняка дешевле, чем в декабре».

Многие отмечают, что такое уже можно увидеть в магазинах. В «Фикс Прайсе», «Фамилии» и ряде сетевых супермаркетов ёлочные игрушки и новогодний декор уже стоят рядом с тыквами и товаром к Хэллоуину. «Готовь сани летом», — шутят жители.

В прошлом году тот же ТЦ «Панфиловский» ставил ёлку позже. Да и официальная программа мероприятий фестиваля «Зима в Москве» начнётся с 1 декабря. Фестиваль включает ярмарки, катки, оформление улиц, сотни бесплатных мероприятий и будет идти до конца февраля.