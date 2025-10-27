Около 6:30 утра 27 октября в телеграм-каналах появилось несколько видеороликов с ярким светящимся объектом в небе, который пролетел над Московской областью, оставляя за собой зеленоватый след. Очевидцы сообщали, что его видели из разных мест — Химок, Красногорска, Одинцово, Зеленограда.

На этих кадрах может быть небольшой метеорит — размером порядка десяти сантиметров — или фрагмент космического мусора, считает Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам учёного, такие объекты способны светиться достаточно ярко даже при малом размере. Зеленоватый оттенок вспышки он объяснил высоким содержанием никеля, который является одним из распространенных металлов в метеоритах.

«Скорее всего, объект полностью сгорел в атмосфере, скорости были невысокие, и он активно дробился. До Земли при любом варианте почти наверняка ничего не долетело», — отметил Богачев.

Кроме космических объектов в небе над Подмосковьем в ночь на понедельник падали сбитые БПЛА — больше 30 штук. Где именно упали обломки, есть ли какие-то повреждения или пострадавшие, не уточнялось.