В октябре историю москвички, оштрафованной за «неубранную мочу» её собаки, обсуждали многие федеральные СМИ и телеграм-каналы. Поводом для наказания стала жалоба соседки и видеозапись: на кадрах видно, как собака поднимает лапу у куста, хозяйка убирает фекалии. Жалобщица и инспекторы решили, что этого недостаточно, и оштрафовали женщину на 1500 рублей — якобы она должна была протереть траву.
История мгновенно стала резонансной: в сообщениях СМИ со ссылкой на ветеринарные службы звучало даже, что владельцы собак обязаны гулять с бутылкой воды и смывать мочу питомцев в общественных местах. Уточнить, действительно ли такое правило существует, «Зеленоград.ру» попросил Комитет ветеринарии Москвы.
Полученный ответ поставил многое на свои места. Ведомство подтвердило: федеральный закон требует убирать «продукты жизнедеятельности животных» в общественных местах. Но далее следует принципиальная фраза: «Способы уборки законодательно не определены».
Кроме того, Комитет сообщил, что не наделён полномочиями определять способы уборки и давать официальные разъяснения законодательства и практики его применения. То есть никакого чёткого нормативного требования носить с собой воду и смывать мочу в российских законах нет. А комитет самоустранился от высказывания чёткой позиции.
Входит ли моча в понятие «продукты жизнедеятельности», есть ли обязанность носить воду и смывать за собакой, что делать зимой, какие рекомендации по инструментам для уборки — все эти вопросы из нашего вопроса комитет проигнорировал. Если говорить о юридически значимых выводах в позиции комитета: обязанность смывать мочу не подтверждена.
Единственное, что посоветовали чиновники: для уменьшения конфликтов, при выгуле собак держаться на расстоянии не меньше 25 метров от окон жилых зданий, детских и спортивных площадок, территорий школ и детсадов.
Юристы ранее указывали, что термин «продукты жизнедеятельности» в правоприменительной практике трактуется прежде всего как твёрдые экскременты — то, что можно физически собрать и выбросить. Моча к таким отходам обычно не относится.
А оштрафованная москвичка уверяет, что всегда убирает за своей собакой, наказание считает несправедливым — сейчас постановление оспаривает в суде.
Теперь слово за судом — именно он, возможно, впервые определит границы ответственности владельцев животных и ответит на вопрос: где заканчивается реальная забота о чистоте, а где начинаются избыточные требования.