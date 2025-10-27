Кроме того, Комитет сообщил, что не наделён полномочиями определять способы уборки и давать официальные разъяснения законодательства и практики его применения. То есть никакого чёткого нормативного требования носить с собой воду и смывать мочу в российских законах нет. А комитет самоустранился от высказывания чёткой позиции.

Входит ли моча в понятие «продукты жизнедеятельности», есть ли обязанность носить воду и смывать за собакой, что делать зимой, какие рекомендации по инструментам для уборки — все эти вопросы из нашего вопроса комитет проигнорировал. Если говорить о юридически значимых выводах в позиции комитета: обязанность смывать мочу не подтверждена.

Единственное, что посоветовали чиновники: для уменьшения конфликтов, при выгуле собак держаться на расстоянии не меньше 25 метров от окон жилых зданий, детских и спортивных площадок, территорий школ и детсадов.

Юристы ранее указывали, что термин «продукты жизнедеятельности» в правоприменительной практике трактуется прежде всего как твёрдые экскременты — то, что можно физически собрать и выбросить. Моча к таким отходам обычно не относится.

А оштрафованная москвичка уверяет, что всегда убирает за своей собакой, наказание считает несправедливым — сейчас постановление оспаривает в суде.

Теперь слово за судом — именно он, возможно, впервые определит границы ответственности владельцев животных и ответит на вопрос: где заканчивается реальная забота о чистоте, а где начинаются избыточные требования.