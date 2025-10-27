Хозяйку собаки сначала оштрафовали за неубранную мочу, а потом отказались подтвердить обязанность смывать за питомцами. Разбираем официальный ответ комитета по ветеринарии 27.10.2025 ZELENOGRAD.RU

В октябре историю москвички, оштрафованной за «неубранную мочу» её собаки, обсуждали многие федеральные СМИ и телеграм-каналы. Поводом для наказания стала жалоба соседки и видеозапись: на кадрах видно, как собака поднимает лапу у куста, хозяйка убирает фекалии. Жалобщица и инспекторы решили, что этого недостаточно, и оштрафовали женщину на 1500 рублей — якобы она должна была протереть траву.

История мгновенно стала резонансной: в сообщениях СМИ со ссылкой на ветеринарные службы звучало даже, что владельцы собак обязаны гулять с бутылкой воды и смывать мочу питомцев в общественных местах. Уточнить, действительно ли такое правило существует, «Зеленоград.ру» попросил Комитет ветеринарии Москвы.

Полученный ответ поставил многое на свои места. Ведомство подтвердило: федеральный закон требует убирать «продукты жизнедеятельности животных» в общественных местах. Но далее следует принципиальная фраза: «Способы уборки законодательно не определены».

Кроме того, Комитет сообщил, что не наделён полномочиями определять способы уборки и давать официальные разъяснения законодательства и практики его применения. То есть никакого чёткого нормативного требования носить с собой воду и смывать мочу в российских законах нет. А комитет самоустранился от высказывания чёткой позиции.

Входит ли моча в понятие «продукты жизнедеятельности», есть ли обязанность носить воду и смывать за собакой, что делать зимой, какие рекомендации по инструментам для уборки — все эти вопросы из нашего вопроса комитет проигнорировал. Если говорить о юридически значимых выводах в позиции комитета: обязанность смывать мочу не подтверждена.

Единственное, что посоветовали чиновники: для уменьшения конфликтов, при выгуле собак держаться на расстоянии не меньше 25 метров от окон жилых зданий, детских и спортивных площадок, территорий школ и детсадов.

Юристы ранее указывали, что термин «продукты жизнедеятельности» в правоприменительной практике трактуется прежде всего как твёрдые экскременты — то, что можно физически собрать и выбросить. Моча к таким отходам обычно не относится.

А оштрафованная москвичка уверяет, что всегда убирает за своей собакой, наказание считает несправедливым — сейчас постановление оспаривает в суде.

Теперь слово за судом — именно он, возможно, впервые определит границы ответственности владельцев животных и ответит на вопрос: где заканчивается реальная забота о чистоте, а где начинаются избыточные требования.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фактически заработал сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами Новости
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
4 ноября в КЦ «Зеленоград» пройдет спектакль «Опасный холостяк» Московского театра комедии Реклама
Новогоднюю ёлку установили у ТЦ «Панфиловский» за два с половиной месяца до праздников. По просьбе префектуры Новости
Два человека погибли в ДТП Ленинградском шоссе рядом с Зеленоградом Новости
Скоро в Зеленограде — концерт легендарного певца, музыканта и композитора Кая Метова! Реклама
Субботник в Зеленограде: сотни мешков мокрой листвы и отсутствие горожан Новости
Коллективное обращение в прокуратуру о плохом качестве горячей воды готовят жители 12-го микрорайона — подписи под ним собирают до конца выходных Новости
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Пьяный мужчина напал на автобус и водителя возле станции Крюково Новости
Анастасия Волочкова бесплатно выступит с балетным шоу в Солнечногорске — 22 октября Афиша
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру