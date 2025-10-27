Светлана написала жалобу в «Жилищник», и там подтвердили, что женщина на фотографии действительно волонтер проекта «Город заданий», а также косвенно подтвердили, что она действовала с нарушением правил содержания зеленых насаждений (постановление мэрии 743-ПП).

«С сотрудником Жилищника, поручившим выполнить задание, которое противоречит постановлению, проведена разъяснительная беседа о регламенте уборки дворовых территорий», — написал директор инженерной службы района Старое Крюково.

Получается так: у «Жилищника» не хватает ресурсов убирать дворы своими силами, они привлекают непрофессиональных волонтёров, которых не контролируют в должной мере.

«Город заданий» — это московский сервис, в котором жители выполняют задания, связанные с городом (опросы, проверки объектов, участие в мероприятиях), получают за это баллы и могут обменивать их на призы или отправлять на благотворительность.

Сейчас в приложении «Город заданий» есть две задачи на уборку дворов возле корпусов 803 и 914. Нужно взять инвентарь в диспетчерской, выполнить прогребание газонов, сфотографировать и вернуть инвентарь. Заказчик — префектура. О правилах выполнения работ в задании ничего не сказано. То есть нарушения, признанные Жилищником могут повторяться.