К уборке дворов «Жилищник» привлек волонтёров. Те работают с нарушениями правил 27.10.2025 ZELENOGRAD.RU

«Наблюдаю интересное: некая девушка с граблями собирает опавшую листву на полянке между домами и под деревьями. „Жилищник“ говорит — это „волонтёры“ и они им не подчиняются, сама девушка говорит, что она от префектуры», — рассказала местная жительница Светлана.

Проблема в том, что листву волонтёр собирала с нарушениями правил — где надо и где не надо. По правилам листву на газонах убирают лишь на полосе вдоль дорог — там, где её может вынести на дорогу, но остальные газоны не убирают — там листва защищает корни деревьев и служит мульчой. При этом пешеходная дорожка рядом с местом работы волонтёра оставалась засыпанной листьями.

Светлана написала жалобу в «Жилищник», и там подтвердили, что женщина на фотографии действительно волонтер проекта «Город заданий», а также косвенно подтвердили, что она действовала с нарушением правил содержания зеленых насаждений (постановление мэрии 743-ПП).

«С сотрудником Жилищника, поручившим выполнить задание, которое противоречит постановлению, проведена разъяснительная беседа о регламенте уборки дворовых территорий», — написал директор инженерной службы района Старое Крюково.

Получается так: у «Жилищника» не хватает ресурсов убирать дворы своими силами, они привлекают непрофессиональных волонтёров, которых не контролируют в должной мере.

«Город заданий» — это московский сервис, в котором жители выполняют задания, связанные с городом (опросы, проверки объектов, участие в мероприятиях), получают за это баллы и могут обменивать их на призы или отправлять на благотворительность.

Сейчас в приложении «Город заданий» есть две задачи на уборку дворов возле корпусов 803 и 914. Нужно взять инвентарь в диспетчерской, выполнить прогребание газонов, сфотографировать и вернуть инвентарь. Заказчик — префектура. О правилах выполнения работ в задании ничего не сказано. То есть нарушения, признанные Жилищником могут повторяться.

уборка улиц и дворов, дворники, жилищник
