«С наступлением холодной осени, для летучих мышей наступил период миграции и поиска мест для зимовки, — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. — Эти зверьки совершенно не агрессивны, не нападают на людей и не являются основными переносчиками бешенства. Все летучие мыши находятся под защитой Красной книги — уничтожая их, мы не только нарушаем закон, но и лишаем город естественных защитников от комаров и вредителей».

Если мышь залетела к вам домой: не трогайте её голыми руками, аккуратно посадите в коробку (обязательно в перчатках), свяжитесь со специалистами Центра реабилитации рукокрылых.