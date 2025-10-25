«С наступлением холодной осени, для летучих мышей наступил период миграции и поиска мест для зимовки, — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. — Эти зверьки совершенно не агрессивны, не нападают на людей и не являются основными переносчиками бешенства. Все летучие мыши находятся под защитой Красной книги — уничтожая их, мы не только нарушаем закон, но и лишаем город естественных защитников от комаров и вредителей».
Если мышь залетела к вам домой: не трогайте её голыми руками, аккуратно посадите в коробку (обязательно в перчатках), свяжитесь со специалистами Центра реабилитации рукокрылых.
В этот раз помогла местная жительница Юлия: «Милейшая самочка двухцветного кожана передана в Центр помощи рукокрылым», — написала она в чате района и предоставила соседям подробную инструкцию от специалистов Центра:
- Наденьте перчатки. Лучше двое.
- Если мышь сидит на поверхности — накройте ее коробкой (в которую предварительно или после поимки лучше положить тряпочку или хотя бы бумажное полотенце), просуньте под нее лист бумаги, чтобы не сломать ее тончайшие косточки, и переверните коробку. Мышь не взлетает из коробки вертикально и не ползет по гладким стенкам. Она уже не опасна. Если мышь НЕ сидит на поверхности, подождите совсем немного и она сядет :)
- Оцените состояние мыши насколько это возможно визуально — нет ли переломов (если крыло не складывается симметрично другому, это 99% перелом), активна ли она.
- Положите в крышечку ватный диск, хорошо намочите его водой, аккуратно положите крышечку в коробку, избегая укусов (вы все еще в перчатках?)
- Закройте коробку, заклейте крышку скотчем, чтобы не открылась, но был доступ воздуха, лучше сделать дырочки сверху и по бокам коробки размером в 2 раза меньше диаметра шариковой ручки, иначе вы увидите нос, пытающийся прогрызть себе путь на свободу и сбежать.
- Найдите в поисковике контакты «Центра реабилитации рукокрылых (Московский зоопарк)». Свяжитесь по указанным телефонам или с администраторами группы и они подскажут к кому обратиться в Зеленограде. Сайт центра с контактами
- Кормить летучую мышь не надо, но очень важна вода. Можно предложить насекомых из природы — сверчки, кузнечики, майские жуки, мухи, либо покупные — сверчки, тараканы, мучной червь.
- Передайте животное в руки специалистов как можно скорее. Тогда у него будет больше шансов на спасение.