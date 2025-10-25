Это произошло около 4 часов утра на бульваре Космонавтов — это примерно 13 километров от Зеленограда. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка, обещает губернатор Воробьев.