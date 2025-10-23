На российском рынке такой автомобиль можно купить от 3,5 до 12 миллионов рублей в зависимости от года выпуска и состояния. Большинство таких машин завозят из США под заказ.

Машина, замеченная в Зеленограде, выделяется бирюзово-зелёным матовым покрытием, широкими чёрными дисками и фирменными воздухозаборниками. На номере — наклейка федерации бокса, в салоне — тёмная кожа и алькантара, на спинках кресел вышит череп, похожий на знак Карателя из комиксов Marvel — символ, ставший популярным знаком силы и непокорности в неформальной автомобильной культуре. Такой элемент не входит в заводские опции Dodge: интерьер с подобной вышивкой — результат индивидуальной доработки владельца.

Это не единственный случай, когда в окрестностях Зеленограда появляются редкие автомобили. Летом в Солнечногорске выставляли на продажу итальянский Autobianchi A112, которому уже более 50 лет, а в сентябре на улицах был замечен редкий японский спорткар.