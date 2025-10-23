Машину из «Форсажа» заметили в Зеленограде 23.10.2025 ZELENOGRAD.RU

На парковке жилого комплекса «Новый Зеленоград» стоит редкий для наших улиц автомобиль — бирюзовый Dodge Challenger SRT Hellcat бирюзового цвета. Такие машины чаще встречаются в гоночных фильмах вроде «Форсажа» или в рекламных роликах Dodge, где марка традиционно подчёркивает американский характер и мощность своих автомобилей.

Hellcat — это особая версия классического Dodge Challenger, который компания Dodge возродила в духе легендарных американских «мускул-каров» 60-70 годов. Вариант SRT Hellcat появился в 2015 году и сразу стал культовым благодаря компрессорному двигателю V8 объёмом 6,2 литра и мощности 707 лошадиных сил — одним из самых мощных серийных автомобилей своего времени. До сотни машина разгоняется примерно за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет около 320 км/ч.

Выпуск бензиновых Challenger завершился в 2023 году — Dodge объявил, что линейка переходит на электрические модели. Таким образом, Hellcat остаётся символом уходящей эпохи громких моторов и классического американского драйва.

На российском рынке такой автомобиль можно купить от 3,5 до 12 миллионов рублей в зависимости от года выпуска и состояния. Большинство таких машин завозят из США под заказ.

Машина, замеченная в Зеленограде, выделяется бирюзово-зелёным матовым покрытием, широкими чёрными дисками и фирменными воздухозаборниками. На номере — наклейка федерации бокса, в салоне — тёмная кожа и алькантара, на спинках кресел вышит череп, похожий на знак Карателя из комиксов Marvel — символ, ставший популярным знаком силы и непокорности в неформальной автомобильной культуре. Такой элемент не входит в заводские опции Dodge: интерьер с подобной вышивкой — результат индивидуальной доработки владельца.

Это не единственный случай, когда в окрестностях Зеленограда появляются редкие автомобили. Летом в Солнечногорске выставляли на продажу итальянский Autobianchi A112, которому уже более 50 лет, а в сентябре на улицах был замечен редкий японский спорткар.

