«Сейчас убираем все поваленные деревья, в первую очередь — аварийные, которые нависают над пешеходными дорожками. Также отрабатываем заявки с портала «Наш город» о сухостое. После обращения инспектор проверяет дерево — живое оно или нет. Если оно сухое, инспектор делает заруб и отправляет в Москву заявку, чтобы его срубить. После этого спиливаем дерево и вывозим.

Мы обслуживаем весь Зеленоград, лес большой, поэтому сложно сказать, сколько времени это займёт. Постепенно всё уберём", — рассказал мастер участка ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».

Работы ведутся в том числе вдоль дорожек, которыми ежедневно ходят школьники. Напомним, в этом году пешеходная дорожка через этот лесопарк стала особенно востребованной: учеников из 12-го микрорайона перевели в здания школы №1353 в 4-м микрорайоне. Теперь им приходится ежедневно идти на занятия именно этим маршрутом.