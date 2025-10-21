В честь Дня отца, который в России отмечают каждое третье воскресенье октября, родители вышли на массовую посадку деревьев. Местом выбрали лужайки возле скульптуры «Друзья» — в парке у Михайловского пруда, между корпусами 1504 и 1534.

Рядом с каждым деревом установили табличку, которая увековечит имя высадившего его папы, дедушки и даже прадедушки — всего было посажено более тридцати саженцев.

Ведущим акции стал актер «Ведогонь-театра» Вячеслав Семеин. Он рассказал участникам об истории создания праздника и пообщался с семьями, пришедшими внести свой вклад в озеленение города.

День отца был учреждён в России в 2021 году и пока что не приобрел широкой популярности. Хочется верить, что за саженцами будет организован уход.

Новости 15-го микрорайона