В реабилитационный центр для инвалидов «Ремёсла» должны попадать инвалиды, которые приезжают со всего города. Здесь также постоянно ходят местные жители, в том числе из недавно заселенной большой новостройки на Заводской, 14.
«Теперь, когда настил разобрали, люди вынуждены ходить по грязи, — рассказал читатель „Зеленоград.ру“. — Я сам и другие жители района пользуются этим проходам ежедневно. Можно, конечно, обойти по Овражной улице, но там тротуар сейчас перекопан, и приходится идти по проезжей части, что небезопасно. Какой-то новой асфальтированной дорожки в этом месте тоже не появилось».
На выходе из центра сейчас — большая лужа. Из пешеходных настилов остались только отдельные дощечки, которые мало помогают. В дождливую погоду грязь вокруг такая, что в ней утопаешь даже в резиновых сапогах, рассказал корреспондент «Зеленоград.ру»
В РЦДИ «Ремесла» рассказали, что их посетители удивлены исчезновению настилов, которые уложили еще весной по просьбе руководства центра — оно привлекло внимание управы к проблеме.
«После того, как стало сухо и открыли новые дома, по-видимому, решили убрать настил через газон — есть подход по дороге. Но то, что там очень грязно, никого не интересует. Если бы дорога была сухая и убиралась бы ежедневно, вопросов ни у кого не было бы. Настилы — это второстепенная мера, надо изменять ситуацию в целом, а не кусочком», — считает сотрудница центра.
В весеннюю распутицу позади новостройки велись работы по подключению её к инженерным коммуникациям Мосводоканала и теплосетям. Сейчас этот дом уже заселили, но рядом строят следующие дома, и проезжая часть постоянно в грязи — по ней ездит строительная техника.
На днях глава управы побывал на месте — пообещал, что все настилы восстановят.