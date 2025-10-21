В реабилитационный центр для инвалидов «Ремёсла» должны попадать инвалиды, которые приезжают со всего города. Здесь также постоянно ходят местные жители, в том числе из недавно заселенной большой новостройки на Заводской, 14.

«Теперь, когда настил разобрали, люди вынуждены ходить по грязи, — рассказал читатель „Зеленоград.ру“. — Я сам и другие жители района пользуются этим проходам ежедневно. Можно, конечно, обойти по Овражной улице, но там тротуар сейчас перекопан, и приходится идти по проезжей части, что небезопасно. Какой-то новой асфальтированной дорожки в этом месте тоже не появилось».

На выходе из центра сейчас — большая лужа. Из пешеходных настилов остались только отдельные дощечки, которые мало помогают. В дождливую погоду грязь вокруг такая, что в ней утопаешь даже в резиновых сапогах, рассказал корреспондент «Зеленоград.ру»

В РЦДИ «Ремесла» рассказали, что их посетители удивлены исчезновению настилов, которые уложили еще весной по просьбе руководства центра — оно привлекло внимание управы к проблеме.