Из 13 запланированных объектов к середине октября ремонт полностью завершен на семи улицах, на шести оставшихся — на стадии финальных работ. Это Георгиевское шоссе, дорога вокруг студгородка, проезд №673, проезд вдоль НИИ «Зенит» в Северной промзоне, Садовая улица и Старокрюковский проезд (старый мост), рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги Зеленограда» Вардан Карпов.

Он отметил, что «все работы выполняются по графику и под постоянным контролем», хотя это не так: сроки сорваны, а к качеству работ много претензий. С комплексным ремонтом дорог, который ведёт московский заказчик, так происходит второй год — почему, непонятно.

Как бы там ни было, сегодня отмечают День работника дорожного хозяйства — профессиональный праздник строителей, инженеров, проектировщиков, специалистов по ремонту и эксплуатации дорог. Прокладывая и обслуживая магистрали, эстакады и мосты, он делают город мобильным и комфортным, сокращая расстояние и время в пути для горожан.

Спасибо зеленоградским дорожникам за возможность передвигаться по городу в любое время года!