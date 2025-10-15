По новому тротуару в дождливую погоду идти опасно — машины просто окатывали водой пешеходов, пишет местная жительница о дороге возле корпусов 847-848.
Еще одна лужа разлилась рядом, на парковке между корпусами: «После дождя здесь огромные лужи, зимой будет каток и травмы, нет ни ливневки, ни уклона для ухода воды», — говорят местные жители.
После прошлогоднего ремонта в некоторых местах Зеленограда на исправление подобных проблем по гарантии ушёл целый год. Поэтому горожане просят исправить покрытие, пока ремонт не закончен. «Жилищник» ответил, что заказчику благоустройства — ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» — направят письмо.
Похоже, на парковке с лужами уже взялись за исправление ситуации — со вчерашнего дня новый асфальт начали снимать к удивлению местных жителей. Некоторые участники районного чата считают, что это всего лишь подготовка в к обходу главы управы и не уверены, что в такую погоду качество работы будет удовлетворительным.