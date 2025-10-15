После прошлогоднего ремонта в некоторых местах Зеленограда на исправление подобных проблем по гарантии ушёл целый год. Поэтому горожане просят исправить покрытие, пока ремонт не закончен. «Жилищник» ответил, что заказчику благоустройства — ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» — направят письмо.

Похоже, на парковке с лужами уже взялись за исправление ситуации — со вчерашнего дня новый асфальт начали снимать к удивлению местных жителей. Некоторые участники районного чата считают, что это всего лишь подготовка в к обходу главы управы и не уверены, что в такую погоду качество работы будет удовлетворительным.

Новости 8-го микрорайона