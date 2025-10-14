«Переделали и обордюрили всё вокруг, сделали новые газоны, и посреди всей этой асфальтовой красоты осталась лестница» — пишут местные жители.
Лестница у корпуса 848, между магазинами «Магнит» и «Винлаб», действительно выглядит жутко. Ремонтировать её надо было уже давным-давно.
Все работы возле Старокрюковского проезда (старого моста) должны завершиться 15 октября, но вчера стало известно, что срок продлили ещё почти на месяц — до 10 ноября.
Подрядчик объяснил задержку «неблагоприятными погодными условиями и невозможностью проведения работ по технологии», поясняют в управе. И это хорошая новость — лучше уж сделают на месяц позже, но качественно, «по технологии».
Задерживается ремонт не только лестницы, но и более значительные работы по замене асфальта на старом мосту, к которым приступили только 10 октября — как раз с началом затяжных дождей.