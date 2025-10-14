Все работы возле Старокрюковского проезда (старого моста) должны завершиться 15 октября, но вчера стало известно, что срок продлили ещё почти на месяц — до 10 ноября.

Подрядчик объяснил задержку «неблагоприятными погодными условиями и невозможностью проведения работ по технологии», поясняют в управе. И это хорошая новость — лучше уж сделают на месяц позже, но качественно, «по технологии».

Задерживается ремонт не только лестницы, но и более значительные работы по замене асфальта на старом мосту, к которым приступили только 10 октября — как раз с началом затяжных дождей.

Новости 8-го микрорайона