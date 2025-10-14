«Это уже издевательство над нами! Что будет дальше, боюсь представить — останемся совсем без выездов», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Вероника. Другие горожане могут уже только едко шутить: «На Центральный закрыто, на Московский закрыто — клёвый сквозной проезд, нравится».

Авария произошла рано утром. После этого некоторые машины не решались проезжать по этому месту.

К 15 часам дыру заделали. Однако что происходит под заплаткой в этом и других местах, непонятно. Возможно, риск провала сохраняется в других местах.

Новости 3-го микрорайона