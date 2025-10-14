Так ответили 69% пассажиров автобусов e41 и 400-х маршрутов в опросе «Зеленоград.ру». Ещё 7% опрошенных сталкивались с нарушением один раз за последние две недели. Только для 9% пассажиров автобусы этих маршрутов приходили вовремя. В опросе приняло участие более 900 человек.

В департаменте транспорта советуют жаловаться — и это правильно, нужно хотя бы фиксировать недовольство со стороны пассажиров. Однако ответы на такие жалобы типовые: «сбой в графике из-за пробок», «сбой в графике из-за опоздания из парка», «сбой в графике из-за технических неисправностей».

У каждого конкретного сбоя есть причина, но вместе они складываются в системную проблему, о причинах которой в мэрии, похоже, не хотят говорить открыто.

В комментариях люди отмечают большие интервалы и появление по два-три автобуса подряд, из-за чего в одни моменты невозможно войти, а в другие они идут полупустыми. Отмечают, что электронные табло и приложения показывают неверные данные: на экране автобус «едет», а в реальности его нет. Но нет ответа, почему не получается решить эти проблемы и наладить регулярное движение автобусов строго по расписанию.

Кто-то связывает ухудшение ситуации с начавшейся недавно передачей некоторых областных маршрутов под управление московского перевозчика. Некоторые даже ударяются в конспирологию и считает, что это заговор с целью пересадить пассажиров на МЦД.

Общий настрой обсуждения — раздражение, перемешанное с сарказмом и ощущением, что система не работает, как должна, а горожанам снова приходится самим искать способы добираться на работу.

Попросим Мосгортранс объяснить причины регулярных сбоев — вернемся с ответом.