Москва заняла второе место в мировом рейтинге «умных городов» 12.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Первое место в рейтинге занял Сингапур (54 балла), следом — Москва (53,9), третье место — у Пекина. Замкнули пятёрку лидеров Лондон и Шанхай. По оценке авторов, все они демонстрируют «сбалансированное развитие технологий, городской среды и уровня жизни».

Исследование провела консалтинговая компания Kept (ранее KPMG), оно охватывает 15 крупнейших городов — 12 из стран СНГ и БРИКС+ и три мировых города для сравнения: Сингапур, Лондон и Нью-Йорк.

Москва показала впечатляющие результаты по цифровизации и электронным сервисам, однако сам рейтинг в большей степени отражает уровень технологической инфраструктуры, а не качества повседневной жизни горожан.

Что повлияло на высокую позицию Москвы

Москва названа лидером цифровизации сервисов для населения и лучшим городом мира по направлению «Умное городское управление». Эксперты отмечают развитие портала мэрии, который объединяет десятки электронных услуг — от записи к врачу до получения документов и обращения в городские службы.

Отдельно выделено развитие систем онлайн-голосования, портала открытых данных, а также возможность жителям отслеживать городской бюджет.

По направлению «Умный образ жизни» Москва также вошла в лидеры. Здесь оценивались цифровые решения в образовании и здравоохранении: электронные больничные, телемедицина, онлайн-запись в школы и детсады, доступ к библиотекам и городским событиям.

Критика рейтинга

Часть аналитиков отмечает, что выборка рейтинга ограничена 15 мегаполисами — в нём нет, например, Токио, Сеула или Барселоны, где также активно развиваются «умные» технологии. Поэтому высокое место Москвы отражает скорее её лидерство среди городов Евразии, чем абсолютное мировое первенство.

В международных рейтингов «умных городов», особенно тех, которые оценивают восприятие качества жизни (не только технологии), Москва обычно находится в средней или чуть выше средней группе, а не в топ-10.

Подход в рейтинге Kept фиксирует прежде всего технологическую инфраструктуру, а не качество городской жизни в гуманитарном смысле. Наличие цифровых сервисов не всегда означает, что горожане действительно чувствуют улучшение повседневного комфорта или больше участвуют в принятии решений.

