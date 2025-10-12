Первое место в рейтинге занял Сингапур (54 балла), следом — Москва (53,9), третье место — у Пекина. Замкнули пятёрку лидеров Лондон и Шанхай. По оценке авторов, все они демонстрируют «сбалансированное развитие технологий, городской среды и уровня жизни».

Исследование провела консалтинговая компания Kept (ранее KPMG), оно охватывает 15 крупнейших городов — 12 из стран СНГ и БРИКС+ и три мировых города для сравнения: Сингапур, Лондон и Нью-Йорк.

Москва показала впечатляющие результаты по цифровизации и электронным сервисам, однако сам рейтинг в большей степени отражает уровень технологической инфраструктуры, а не качества повседневной жизни горожан.