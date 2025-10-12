Досуговая программа для пожилых москвичей предупредила о случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками центров и предлагают выплаты, подарки или «соцпакеты».

Организаторы программы напомнили, что настоящие сотрудники никогда не звонят с такими предложениями и тем более не просят назвать коды из смс, данные паспорта и банковских карт, а также не проводят финансовых операций по телефону.

«Любой код из СМС — это ваш личный ключ. Никогда и никому его не сообщайте, даже если звонят и представляются сотрудником банка, полиции или социальной службы», — говорят в ЦМД и просят, в случае сомнений, положить трубку и самостоятельно перезвонить на горячую линию проекта +7-495-870-44-44.

Мошенники регулярно прикрываются городскими или федеральными социальными структурами: звонят от имени МФЦ или Пенсионного фонда, обещая «перерасчёт пенсии» или «выплату за участие в проекте». В другой схеме звонят якобы из поликлиники — предлагают пройти бесплатное обследование. В любом случае на каком-то этапе просят передать какие-то данные, в частности, код из смс.

Бывает иначе: мошенники приходят домой под видом социальных работников, показывают поддельные удостоверения и предлагают «бесплатные товары», а затем требуют оплату или пытаются проникнуть в квартиру.

Пожалуйста, перешлите это сообщение своим близким и знакомым, чтобы предупредить их о риске.