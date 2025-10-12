В съёмках участвовали дети, взрослые, преподаватели из школы «Гитарус», а также их родители и местные жители.

Песня «Сансара» — о непрерывности жизни и связи поколений. В клипе этот смысл отражён особенно ясно: дети и взрослые стоят рядом, играют и поют вместе, показывая, как одно поколение передаёт другому энергию, опыт и тепло.

Для школы это уже традиция: каждый год она выпускает большой коллективный клип на известную песню. Например, в прошлом году это был клип на «Куклу колдуна» группы «Король и Шут». Новый ролик стал юбилейным — десятым по счёту.