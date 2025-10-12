Здесь можно безопасно «выпустить пар»: разбить посуду, стекло, старую технику или мебель. Посетителям выдают защитный костюм, перчатки и шлем, могут включить музыку под настроение.

Приходить можно в одиночку или компанией до пяти человек. Форматы — от короткой 20-минутной сессии до часа с лишним: чем больше предметов для разрушения, тем выше тариф.

Есть скидки для многодетных семей, но детей придётся оставить дома — это развлечение 18+. Справки по телефону +7-993-349-36-83