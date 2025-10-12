«Тимуровцы» из Зеленограда 12.10.2025 ZELENOGRAD.RU

В наших районных чатах то и дело встречаются жалобы на подростков: «Вот молодежь пошла!», «Старших не уважают!», «Матерятся, хулиганят, шумят». Поэтому мы не могли пройти мимо истории, которой поделилась жительница 14-го микрорайона Елена.

Не могу промолчать

В пятницу вечером шла домой с очень тяжёлым пакетом из «Перекрёстка». Мальчишка лет 11-12 открыл и придержал мне дверь подъезда. Вдруг откуда-то взялся второй паренёк. Они спросили: «Может, вам помочь, вам же тяжело?» Я говорю: «Так и вам тяжело будет». А они в ответ: «А мы тимуровцы Гайдара — материализовались из СССР, чтобы всем помогать». И улыбаются так задорно!

Я подумала: «Батюшки, вот это чудо!» И главное, как вовремя они появились: пакет от тяжести порвался. Они вдвоём дотащили мои продукты до самой квартиры, поддерживая пакет снизу. От угощения вежливо отказались — сказали, что помогают искренне и от души. А я до сих пор не могу забыть этих двух опрятных, вежливых и приветливых ребят.

На прощание я сказала им: «Ваши родители должны гордиться вами! Передайте от меня им низкий поклон».

Это было в корпусе 1432, третий подъезд. И если их родители читают сейчас этот пост, примите мою благодарность и восхищение. Вы воспитываете достойных мужчин, а значит вы и сами — потрясающие люди!

А вам незнакомые дети помогали когда-нибудь? Делитесь историями в комментариях.

дети
