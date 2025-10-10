Кафе расположено в корпусе 706, в помещении «Пятерочки». Нужно пройти вглубь магазина, и вы окажетесь на месте.

Сегодня в меню доступны только роллы и суши со скидкой 50% в честь открытия. Также в ассортименте: супы, салаты, поке, воки, комбо, горячие и холодные напитки. Меню с подробным прайсом — на фото, ассортимент напитков появится позже.

Помещение у кафе небольшое, здесь будет три столика, всего 12 мест для гостей. Одна из фишек заведения — открытая кухня, выбранные блюда готовят прямо перед вами.

В течение недели планируется завершить ремонт: добавят вывеску, закончат с украшениями и т. д.

Официальное праздничное открытие состоится в следующую пятницу в 14:00 с дегустацией. А через 2 недели откроется ещё одна точка Bunny Boba на Георгиевском проспекте 27к1.

Кафе в корпусе 706 работает ежедневно с 9:30 до 21:30. Есть доставка, от 600 рублей по городу бесплатно, от 1000 — в окрестности (Голубое, Андреевка, Рузино и т. д.). Платная доставка обойдется примерно в 200 рублей.