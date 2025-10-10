«Сейчас все полномочия [по наказанию самокатчиков] — у органов МВД. Рассчитываем на то, что нам федеральное правительство даст больше полномочий, чтобы регионы могли активнее этим заниматься. Если такие полномочия будут, я уверен, что порядок мы наведем быстрее», — сказал вице-мэр Максим Ликсутов, рассуждая о нарушениях правил со стороны самокатчиков и курьеров.

Он напомнил, что число ДТП с их участием с начала года уменьшилось на 60%, но результаты можно улучшить, если предпринять «определенные действия в части федерального законодательства». Этим уже занимаются, добавил Ликсутов.

Московские власти считают, что умеют администрировать некоторые нарушения эффективнее, чем федеральные структуры (в частности, полиция). Самый известный пример — наказания за неправильную парковку. Для этого в городе создали Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ), которой в 2013 году передали полномочия ГИБДД по отдельным видам нарушений.

Вероятно, в мэрии хотят контролировать и нарушения со стороны водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Тем более сейчас все прокатные и курьерские устройства оснащены номерами, а городские камеры умеют их распознавать.