Cпортивно-досуговый комплекс «Арена Плей Технополис» открылся в Зеленограде — что внутри 10.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажный многофункциональный комплекс расположился на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», рядом с проездом 6029.

Подробный поэтажный обзор

На первом этаже — гардероб, ресепшен, отдел продаж, две ледовые площадки с раздевалками (выход из которых прямо на лёд), душевыми, помещениями для сушки и стирки формы. Здесь же работают магазины спортивной экипировки (в том числе для хоккеистов), прокат инвентаря и заточка коньков. Есть залы для разминки, бросковые зоны, а также большое футбольное поле с качественным искусственным покрытием, разделённое на три игровые зоны.

Отдельный блок занимает центр ракетных видов спорта: корты для сквоша, падела, универсальные площадки под пиклбол, теннис и бадминтон, профессиональные столы для настольного тенниса. Также на первом этаже оборудован универсальный зал — его можно использовать для тренировок, публичных выступлений, выставок и конференций. Есть медицинский кабинет, массажная комната и кофейня самообслуживания.

На втором этаже — фитнес-зал с отдельными помещениями для кардио, кроссфита и силовых тренировок, раздевалками и душевыми. Работает зал единоборств и несколько многофункциональных пространств.

Здесь же кафе с панорамным видом на ледовые и футбольные площадки, барная зона и VIP-пространство для проведения дней рождения и других мероприятий. Организацию торжеств можно заказать прямо в комплексе.

В планах — обустройство лаундж-зоны с трансляциями спортивных игр и стендап-выступлениями, а также открытие детской комнаты.

Запись в секции

  • Для детей: хоккей, фигурное катание, футбол, художественная гимнастика, танцы, единоборства — подробнее в канале «Родители Зеленограда».
  • Для взрослых: йога и пилатес, фитнес, футбол, фигурное катание, танцы. Также доступна аренда залов и спортивных площадок. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-985-294-50-81.

Как добраться

  • На машине: на территории «Арены Плей» есть парковка. Заехать к комплексу можно с технического входа от проектируемого проезда №684. Вопрос с пропуском личных авто на КПП пока еще решается.
  • На автобуса: до остановки «Проектируемый проезд №5557» (автобусы 3 и 24), оттуда пешком.

Спорткомплекс работает ежедневно с 7:00 до 23:00.

