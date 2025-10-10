Подробный поэтажный обзор

На первом этаже — гардероб, ресепшен, отдел продаж, две ледовые площадки с раздевалками (выход из которых прямо на лёд), душевыми, помещениями для сушки и стирки формы. Здесь же работают магазины спортивной экипировки (в том числе для хоккеистов), прокат инвентаря и заточка коньков. Есть залы для разминки, бросковые зоны, а также большое футбольное поле с качественным искусственным покрытием, разделённое на три игровые зоны.

Отдельный блок занимает центр ракетных видов спорта: корты для сквоша, падела, универсальные площадки под пиклбол, теннис и бадминтон, профессиональные столы для настольного тенниса. Также на первом этаже оборудован универсальный зал — его можно использовать для тренировок, публичных выступлений, выставок и конференций. Есть медицинский кабинет, массажная комната и кофейня самообслуживания.

На втором этаже — фитнес-зал с отдельными помещениями для кардио, кроссфита и силовых тренировок, раздевалками и душевыми. Работает зал единоборств и несколько многофункциональных пространств.

Здесь же кафе с панорамным видом на ледовые и футбольные площадки, барная зона и VIP-пространство для проведения дней рождения и других мероприятий. Организацию торжеств можно заказать прямо в комплексе.

В планах — обустройство лаундж-зоны с трансляциями спортивных игр и стендап-выступлениями, а также открытие детской комнаты.