Кто-то сбросил стекло на автомобиль — машина нуждается в ремонте, хозяйка заявила в полицию и ищет свидетелей 10.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Автомобиль был припаркован возле корпуса 1126 со стороны детской площадки. В период с вечера 4 октября до полудня 5 октября на него предположительно был сброшен тяжелый предмет — мебельная дверца или картина в стеклянной раме.

«Машина была усыпана стеклом, а рядом лежал элемент, похожий на подрамник. Автомобилю был причинён значительный ущерб (замяты крышка багажника и крыло)», — пишет владелица машины.

Приехавшие полицейские не смогли помочь — камер видеонаблюдения поблизости не оказалось, добавляет она. И просит тех, кто был свидетелем происшествия или имеет собственную камеру с обзором двора, поделиться информацией: @pumochka_m в телеграме

«В этом корпусе подобное происходит регулярно. Сегодня скинули на машину, а завтра на чью-то голову», — отмечает хозяйка автомобиля.

Инциденты с предметами, которые выбрасывают из домов, действительно не редкость. Чаще это дети — причем жители уже знают места постоянного «обстрела»: в июле писали, что из корпуса 1129 на детскую площадку часто летят яйца, в августе из корпуса 1121 бросали пакеты с водой, из корпуса 1132 швырялись фруктами вплоть до арбуза, а в корпус 1136 весной даже приезжала полиция беседовать с юными нарушителями и их родителями.

Более опасными предметами орудуют взрослые — например, выбрасывают с этажей бутылки.

Вычислить виновников бывает довольно сложно, лучше всего помогают видеозаписи процесса с видом на дом, но домовые камеры снимают как раз в другом направлении.

