«Я хочу работать здесь» — слова, которые будут звучать на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» уже совсем скоро.

ОЭЗ «Технополис Москва» приглашает на открытые отборы кадров для предприятий площадки «Алабушево».

Заветное мероприятие пройдет 17 октября с 11:00 до 13:00.

Работодатели площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» представят актуальные вакансии, возможности стажировок и практик, расскажут о компаниях и условиях, дадут мастер-классы по составлению эффективного резюме — и все это в формате прямого живого общения.

ОЭЗ «Технополис Москва» — место сосредоточения передовых технологий, инноваций и важнейших разработок для всей страны. И теперь у каждого есть возможность устроиться на работу мечты.

Узнать подробную информацию о мероприятии и подать заявку можно по ссылке.

Регистрация обязательна.