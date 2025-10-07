Здесь будут выпускать лекарства от тяжелых и социально значимых пульмонологических, сердечно-сосудистых и орфанных (редких) заболеваний на основе российской субстанции
В частности, это препараты для лечения бронхиальной астмы, идиопатической крапивницы, болезни Гоше, муковисцидоза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также редких болезней крови и нарушения работы почек.
Все препараты в рамках проекта включены Минздравом России в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сообщается, что новый завод полностью закроет потребность рынка орфанных лекарств Москвы и России.
Зеленоградское производство — часть большой биотехнологической компании полного цикла «Генериум», которая объединяет разработку лекарств, клинические исследования, а также производство препаратов.
Производство в Зеленограде получает льготы как резидент Особой экономической зоны. Среди них — освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, пониженная ставка налога на прибыль, а также режим свободной таможенной зоны.
Зеленоград станет одним из крупнейших центров фармацевтической промышленности, — обещает мэр Собянин. Кроме «Генериума», в Зеленограде работают компании «Велфарм», BIOCAD, «Р-Фарм». Строятся и другие фармпредприятия. Общее число сотрудников зеленоградских фармкампаний на конец прошлого года превышало 1500 человек.
Однако препятствием на пути быстрого развития фармотрасли может стать нехватка квалифицированных кадров. Некоторые эксперты считают, что в следующем году нехватка персонала может превысить 30% — особенно производственных рабочих, где фарма конкурирует с электроникой и другими отраслями.