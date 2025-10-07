Здесь будут выпускать лекарства от тяжелых и социально значимых пульмонологических, сердечно-сосудистых и орфанных (редких) заболеваний на основе российской субстанции

В частности, это препараты для лечения бронхиальной астмы, идиопатической крапивницы, болезни Гоше, муковисцидоза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также редких болезней крови и нарушения работы почек.

Все препараты в рамках проекта включены Минздравом России в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сообщается, что новый завод полностью закроет потребность рынка орфанных лекарств Москвы и России.