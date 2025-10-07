Фармацевтический завод компании «Генериум-Некст» открыли в «Алабушево» 07.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Здесь будут выпускать лекарства от тяжелых и социально значимых пульмонологических, сердечно-сосудистых и орфанных (редких) заболеваний на основе российской субстанции

В частности, это препараты для лечения бронхиальной астмы, идиопатической крапивницы, болезни Гоше, муковисцидоза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также редких болезней крови и нарушения работы почек.

Все препараты в рамках проекта включены Минздравом России в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сообщается, что новый завод полностью закроет потребность рынка орфанных лекарств Москвы и России.

Зеленоградское производство — часть большой биотехнологической компании полного цикла «Генериум», которая объединяет разработку лекарств, клинические исследования, а также производство препаратов.

Производство в Зеленограде получает льготы как резидент Особой экономической зоны. Среди них — освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, пониженная ставка налога на прибыль, а также режим свободной таможенной зоны.

Зеленоград станет одним из крупнейших центров фармацевтической промышленности, — обещает мэр Собянин. Кроме «Генериума», в Зеленограде работают компании «Велфарм», BIOCAD, «Р-Фарм». Строятся и другие фармпредприятия. Общее число сотрудников зеленоградских фармкампаний на конец прошлого года превышало 1500 человек.

Однако препятствием на пути быстрого развития фармотрасли может стать нехватка квалифицированных кадров. Некоторые эксперты считают, что в следующем году нехватка персонала может превысить 30% — особенно производственных рабочих, где фарма конкурирует с электроникой и другими отраслями.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру