Несовершеннолетние волонтеры начали ловить зацеперов на станциях МЦД 07.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Зацеперы катаются на крышах электричек и между вагонами. С начала года погибло более двадцати подростков. Официальные структуры, видимо, не справляются с проблемой и теперь другая молодежная группа пытается останавливать потенциальных смертников.

По данным РЖД, большинство зацеперов — подростки 14-8 лет, катаются и 11-летние. Чаще всего они падают под колеса поезда или получают смертельный удар током. Зацеперы шатают пантографы, повреждают межвагонные сцепки и другие элементы составов. Из-за этого приходится останавливать и ремонтировать поезда.

Полицейские и прокуратура периодически отчитываются о разных профилактических мероприятиях — разъяснения об опасности зацепинга в школах и мониторинг чатов зацеперов, чтобы узнать об их очередных планах. Но зацеперов становится всё больше.

Например, Московская железная дорога (все пригородные направления, кроме Ленинградского) сообщала, что в 2024 году вдвое (по сравнению с позапрошлым годом) выросло «количество случаев зацепинга» — с 21 до 43.

Видимо, речь о тех случаях, когда зацеперов удалось обнаружить, а это случается далеко не всегда. Локомотивная бригада и пассажиры могут просто не видеть человека на крыше поезда или на сцепке между вагонами. Случайные люди могут увидеть, но не позвонить в полицию, а вместо этого выложить видео в интернете.

Оказывается, к борьбе с зацеперами полиция начала привлекать детей-волонтёров. «В том числе бывших зацеперов, которые обучают сверстников правилам поведения на железной дороге», — сказал изданию «Гудок» заместитель начальника ГУТ МВД России Василий Романиц. Где и как обучают, не уточнил.

Теперь есть чаты «антиков», где подростки договариваются инспектировать конкретные станции, искать зацеперов, ловить их и убеждать не заниматься смертельно опасным делом. Если сопротивляются, вызывают полицию. Насколько удаётся сохранить секретность этих акций, непонятно — обе стороны следят друг за другом и мониторят интернет-группы и чаты.

Инициатива с одной стороны хорошая, с другой стороны опасная для самих антизацеперов. Столкновение групп подростков-молодежи возле путей может закончиться плохо: от банальной драки до попадания под движущийся поезд. А для зацепера — лишний повод выложить видео, как он не только круто «шатал пантач» [пантограф], но и ушёл от погони «антиков». Впрочем, если антизацеперам удается спасти жизни своим ровесникам, то они большие молодцы.

Штраф за сам факт зацепинга (катания на транспортном средстве в неположенном месте) — от 2 до 4 тысяч рублей. Если будет доказано, что действия создали угрозу безопасной эксплуатации транспорта, то это уже уголовная статья 267.1, предусматривающая до двух лет лишения свободы. Но в случае с зацепингом она практически не работает.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру