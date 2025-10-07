Зацеперы катаются на крышах электричек и между вагонами. С начала года погибло более двадцати подростков. Официальные структуры, видимо, не справляются с проблемой и теперь другая молодежная группа пытается останавливать потенциальных смертников.

По данным РЖД, большинство зацеперов — подростки 14-8 лет, катаются и 11-летние. Чаще всего они падают под колеса поезда или получают смертельный удар током. Зацеперы шатают пантографы, повреждают межвагонные сцепки и другие элементы составов. Из-за этого приходится останавливать и ремонтировать поезда.

Полицейские и прокуратура периодически отчитываются о разных профилактических мероприятиях — разъяснения об опасности зацепинга в школах и мониторинг чатов зацеперов, чтобы узнать об их очередных планах. Но зацеперов становится всё больше.

Например, Московская железная дорога (все пригородные направления, кроме Ленинградского) сообщала, что в 2024 году вдвое (по сравнению с позапрошлым годом) выросло «количество случаев зацепинга» — с 21 до 43.

Видимо, речь о тех случаях, когда зацеперов удалось обнаружить, а это случается далеко не всегда. Локомотивная бригада и пассажиры могут просто не видеть человека на крыше поезда или на сцепке между вагонами. Случайные люди могут увидеть, но не позвонить в полицию, а вместо этого выложить видео в интернете.

Оказывается, к борьбе с зацеперами полиция начала привлекать детей-волонтёров. «В том числе бывших зацеперов, которые обучают сверстников правилам поведения на железной дороге», — сказал изданию «Гудок» заместитель начальника ГУТ МВД России Василий Романиц. Где и как обучают, не уточнил.

Теперь есть чаты «антиков», где подростки договариваются инспектировать конкретные станции, искать зацеперов, ловить их и убеждать не заниматься смертельно опасным делом. Если сопротивляются, вызывают полицию. Насколько удаётся сохранить секретность этих акций, непонятно — обе стороны следят друг за другом и мониторят интернет-группы и чаты.

Инициатива с одной стороны хорошая, с другой стороны опасная для самих антизацеперов. Столкновение групп подростков-молодежи возле путей может закончиться плохо: от банальной драки до попадания под движущийся поезд. А для зацепера — лишний повод выложить видео, как он не только круто «шатал пантач» [пантограф], но и ушёл от погони «антиков». Впрочем, если антизацеперам удается спасти жизни своим ровесникам, то они большие молодцы.

Штраф за сам факт зацепинга (катания на транспортном средстве в неположенном месте) — от 2 до 4 тысяч рублей. Если будет доказано, что действия создали угрозу безопасной эксплуатации транспорта, то это уже уголовная статья 267.1, предусматривающая до двух лет лишения свободы. Но в случае с зацепингом она практически не работает.