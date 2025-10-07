В туалете возле пляжа Большого городского пруда отремонтируют пол, потолок, стены, окна, фасад, поставят новые унитазы, писсуары, умывальники, проложат новые канализационные трубы. И сделают пристройку — три душевые кабинки с поддонами.

Ремонт заказал «Жилищник», работы оцениваются в 2,6 миллиона рублей. На их выполнение даётся месяц, подрядчик определится в середине октября — то есть, примерно к декабрю могут всё сделать.

Душевые кабинки обещали поставить на пляже в процессе масштабного благоустройства этим летом. Но когда работы закончились, их не оказалось. И туалет не работал. Впрочем, и когда он работал, заходить туда было, мягко говоря, неприятно из-за грязи и вони. Отдыхающие большей частью пользовались ближайшими туалетными кабинками в парке Победы.

Ещё одна недоделка на пляже — кабинки для переодевания (на фото): в них нет крючков и стоят они прямо под парапетом.