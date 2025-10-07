Сегодня супермаркет в корпусе 2309 в ТЦ «Столица» вновь заработал после масштабной реконструкции. Здесь заменили напольную плитку, покрасили стены, обновили оборудование, изменили систему навигации, установили умные весы.
Кроме ремонта, появилось два новых кафе:
- Select (ресторан на полке) — готовые завтраки, супы, основные блюда, салаты, десерты, напитки. Все блюда представлены в холодильниках рядом с точкой, а напитки для вас приготовят бариста (цены на фото). Кафе работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
- В «Много лосося Go» можно заказать пиццу, роллы и шаурму. Сегодня все блюда привезли готовыми, в дальнейшем их будут делать по заказу в павильоне. Пока ознакомиться с ассортиментом и ценами можно только на экранах, но уже к вечеру сотрудники планируют выставить распечатанное меню. Кафе работает ежедневно с 7:00 до 19:00.
Между двумя павильонами оборудована зона со столами и стульями, где можно спокойно перекусить. Рядом кофейный аппарат (цены на напитки от 89 рублей) и микроволновки.
«Перекресток» в корпусе 2309 работает ежедневно с 8.00 до 24.00.
