В течении недели все «вушбайки» вывезут из города, сообщил сотрудник компании и попросил сообщить, если вдруг вы увидите желтый самокат который валяется в кустах или где-то ещё (пишите на телеграм Mikhail_Kozinn)

При этом прокат «Яндекс» и «Юрент», вероятно, будет работать дольше — до конца сезона.

Официально уже объявили, что прокат электросамокатов будет работать как минимум до 1 ноября. Фактически — до прихода устойчивых холодов и снега. Например, в прошлом году прокат свернули 15 ноября, когда установились минусовые температуры и выпал снег.