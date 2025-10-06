Хозяин квартиры пригласил знакомого-ремонтника, с которым дружил около пяти лет, для ремонта жилья. Часть работы уже была оплачена — всего около 300 тысяч рублей, небольшими частями. Когда ремонт дошел до оклейки обоев, ремонтник потребовал доплату, хозяин отказал — возник конфликт, сообщило издание МК.

По версии хозяина, рабочий первым ударил его канцелярским ножом, после чего он был вынужден взять топор и ударить в ответ. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Житель сам вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в Следственном комитете..