Надпись на стеле гласит: «8 августа 1962 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №851-353, Приказом Государственного комитета по электронной технике при Совете Министров СССР от 29 августа 1962 года № 166 принято решение об образовании отечественного Центра микроэлектроники».

В корпусе 100 с декабря 1962 года работали дирекция Научного Центра микроэлектроники, администрация и подразделения создаваемых НИИ. Директором Научного Центра был назначен Федор Лукин. В 1968 году в составе Научного Центра было организовано первое в стране Центральное бюро по применению интегральных микросхем — ныне ЦКБ «Дейтон».

Стелу поставили в сквере у входа — с инициативой по ее установке выступили ветераны, а сделали стелу студенты зеленоградского Политехнического колледжа №50 им. Злобина.

Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 3 октября — накануне Дня работника электронной промышленности, который с прошлого года отмечают в первое воскресенье октября.

