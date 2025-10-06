Однако один из претендентов на обслуживание зеленоградских ЭЗС подал жалобу на нарушения в ходе торгов — теперь их проведут повторно в середине октября. Вероятно, это лишь немного сдвинет начало исполнения контракта.

Победитель торгов должен заключить договор для энергоснабжения, а затем установить и подключить ЭЗС. На всё это даётся сорок дней с момента подписания контракта. Если всё пойдет по плану, 14 городских ЭЗС заработают в декабре.

Раньше запуск этих ЭЗС планировали к лету 2029-го года — летом департамент транспорта утвердил план, по которому в Зеленограде планировали установить 41 зарядную станцию. При этом адреса, которые должны были введены в эксплуатацию первыми, в новом контракте не упомянуты — вероятно, планы изменились, и они будут открыты позже.

Владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога и могут парковаться бесплатно на уличных парковках Москвы. При этом летом городские зарядки для электромобилей стали платными — мэрия объясняла, что это ускорит развитие городской сети.