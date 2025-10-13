Дети-инвалиды из Зеленограда вынуждены лечить зубы только в московских клиниках. Или за свой счёт 13.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Посещение стоматолога и со здоровыми детьми бывает испытанием. А детей с психоневрологическим или психиатрическим диагнозом часто просто невозможно осмотреть. Выход один — общий наркоз. Но его не делают в стоматологической поликлинике. Родителям предлагают везти ребенка на «Добрынинскую» или в Солнцево. Или лечить у частников за очень большие деньги.

С такой проблемой давно живут родители инвалидов, особенно детей с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна. Они крайне чувствительны к прикосновениям и присутствию чужих людей, не говоря уж о самом лечебном процессе. Родители детей-инвалидов, зеленоградское отделение ВОРДИ и муниципальный депутат Марина Соловьева добиваются открытия кабинета стоматологической помощи с общим наркозом в зеленоградской 35-й поликлинике. Но там говорят, что регламент департамента здравоохранения наркоз запрещает.

И действительно, приказ депздрава №855 разрешает стоматологическую помощь с общим наркозом детям с патологиями (в том числе психоневрологическими и психиатрическими) только в НПЦ имени Войно-Ясенецкого (район Солнцево) или в Морозовской больнице (центр Москвы, 4-й Добрынинский переулок). Есть еще Филатовская больница на Садово-Кудринской, но в том же приказе есть уточнение — только детям с сердечно-сосудистой патологией.

В любом случае ехать из Зеленограда далеко. «Длительная дорога тяжело переносится такими детьми, особенно в общественном транспорте, — говорит председатель зеленоградского отделения ВОРДИ Антон Колядин. — Многие семьи вынуждены обращаться в платные клиники, рискуя здоровьем детей и расходуя значительные средства. И эти средства несоизмеримы с выплатами и дотациями. А отсутствие гарантии оказания экстренной помощи повышает риски для пациентов».

Кстати, и в московские клиники просто так не приедешь. «Ждали по ОМС по направлению в Морозовскую больницу полгода лечение зубов под наркозом, — пишет Евгения. — Платные клиники не всегда берутся за работу даже за деньги». «Пару лет назад нам в 35-й поликлинике отказали в рентгене, — пишет Ольга. — Я не могла гарантировать, что сын (с синдромом Дауна) будет сидеть спокойно. „Вот если бы с наркозом, но это не к нам“. Выбора было два. Либо записываться к психиатру, идти за направлением (его заведующая отказалась дать), потом куча анализов и в больницу. Либо платно».

Чтобы попасть на лечение в ту же Морозовскую, нужно направление по форме 057 из поликлиники, выписка, заключение комиссии, разные анализы. Кстати, когда инвалиду с психоневрологическим заболеванием исполняется 18, бесплатную стоматологическую помощь с общим наркозом он может получить только в психиатрической больнице имени Алексеева (бывшая «Кащенко» на Загородном шоссе — метро «Тульская» или «Крымская»).

Проблема актуальна и для детей-инвалидов не по ментальному здоровью. «Ребенок маленький и, в силу своего диагноза, уставший от частых врачебных манипуляций, не даётся стоматологам — пришлось прибегнуть к срочному лечению под наркозом в частной клинике» , — пишет Анастасия.

Решение проблемы связывали с открытием детской больницы, вспоминают родители. «Руководство стоматологической клиники объясняло отказ от лечения под наркозом детей с ментальными нарушениями именно отсутствием детской больницы. Наконец, детская больница открылась — снова отказ, — пишет Лариса. — Может дело в банальном нежелании организовать медицинскую помощь для граждан России, нуждающихся в особом подходе?»

