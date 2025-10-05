Ещё он сообщил, что «с ответственными сотрудниками провели беседу о строгом соблюдении правил содержания детских площадок». Указано ли в правилах, что при ремонте нужно сохранять смысл игровых элементов, неизвестно. Но зачастую детские площадки ремонтируют подручными средствами так, что становится только хуже или убирают совсем, если возникают проблемы с запчастями.

Но со «счетами» такое пока не прошло. Местной жительнице Ксении пришлось пояснять основы математики: «Сломанное кольцо просили починить, а не убрать совсем — достаточно было его склеить и обновить краску. Смысл этой игры — счеты, сверху и снизу было по 10 колец, теперь сверху 9».

После её замечания, «Жилищник» молчит уже неделю. Вернут ли на детскую площадку десятичную систему счисления, или волей управляющей компании дети будут учиться считать на том, что осталось, неизвестно.