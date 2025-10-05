Как сообщает канал «Сходня Инфо», водитель Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовиком. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Пассажир 16 лет погиб.

Грузовик загорелся — дым пожара был виден из Зеленограда.

Движение по дороге на момент публикации это новости фактически остановлено.