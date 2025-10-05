В воскресенье загрязненную воду заметили в реке Сходня за стадионом «Ангстрем». Удалось установить и примерное время загрязнения: в 10:30 вода была ещё чистой, а в 12:30 уже нет.

«Вышел на пробежку — вода была кристально чистая, а на обратном пути уже как на фото», рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.

Загрязнения продолжаются пятый день: 1 октября белую воду заметили в Болдовом ручье в лесу 11-го микрорайона. На следующий день — в пруду Быково болото в 1-м микрорайоне. Теперь — в Сходне рядом с 7-м.

Что происходит, непонятно. 2 октября к пруду Быково болото приехали специалисты Мосводостока и вели какие-то раскопки. Специалисты департамента ЖКХ взяли пробы воды, но результаты пока неизвестны (запросили — ждем ответ).

Проточная вода в реках очистится быстро, но сколько времени займет очистка пруда, неизвестно. В Быковом болоте вода до сих пор мутная и с белыми хлопьями.

Виновных в загрязнении зеленоградских рек и водоемов не могут найти годами, но такого массового загрязнения, кажется, раньше не было.

Если вы стали свидетелем загрязнения водоема, звоните: 112 или на горячую линии Мосводостока +7-495-657-8703 (круглосуточно)