Колонна мотоциклистов начнет собираться на Железнодорожной улице в 12:30, в 13:30 начнут проезд по городу. А затем поедут в Сходню (парк «Лукоморье»), где с 15 часов пройдет концерт, выступления по стант-райдингу и фаер-шоу, сообщил зеленоградский мотоклуб «Ночные волки».

На видео — прошлоглодний проезд колонны по Зеленограду.

Закрытие мотосезона не значит, что мотоциклистов не будет до весны — это условное понятие, закон не запрещает ездить на мотоцикле в холодную погоду, но большинство мотоциклистов сами прекращают выезжать на дороги с наступлением холодов