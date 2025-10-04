Встреча маломобильных жителей с главой управы района Старое Крюково Максимом Хлудовым прошла утром 4 октября в 8-м микрорайоне. Обнаружили: заедающий подъемник для инвалидов, неудобные пандусы и скаты, дорожные знаки и автомобили на пешеходных дорожках.
Долгое ожидание спуска подъемной платформы в подъезде — проблема, специфическая только инвалидов-колясочников, но очень важная. Например, жителю корпуса 842 Ильдару вечерами приходится ждать спуска или подъема от подъезда к лифту по полчаса.
При вызове оператора, устройство сразу не запускается. «Что-то заедает», — отвечают в диспетчерской. «Это не ответ», — считает глава управы и обещает решить вопрос в ближайшие дни.
Однако с другими проблемами, которые касаются все пешеходов, справится так быстро не получится.
Одна из таких проблем — неудобные пандусы возле подъездов. Зачастую они слишком узкие — в них с трудом помещаются детские или инвалидные коляски. По нормативам это даже пандусом назвать нельзя.
Ещё одна типичная проблема для людей с колясками или сумками-тележками — слишком высокие бордюры или другие неровности, из-за которых проход в различные организации ограничен.
«В корпус 848 постоянно заходил забрать посылки, но теперь плитка просела, из-за чего подняться по пандусу невозможно», — отметил Ильдар.
«Рядом с корпусом 826 очень высокие бордюры. Мне на коляске тяжело спускаться ежедневно, например, чтобы выкинуть мусор» — добавила местная жительница Наталья.
Проблема, которая касается вообще всех пешеходов — дорожные знаки, которые мешают проходу, потому что их ставят посредине пешеходных дорожек. В управе согласны, что их необходимо установить ближе к проезжей части.
Ещё одна общая проблема — автомобили паркуют на местах занижения бордюров. Из-за этого пути обхода приходится искать не только маломобильным людям, но всем пешеходам. Максим Хлудов поручил продумать варианты установки ограждений, которые будут препятствовать неправильной стоянке.
Участникам встречи напомнили, что они могут обращаться к социальным работникам: они помогут вызвать врача на дом, получат посылки на почте и другое. Однако лучше не нагружать социальных работников, а просто обеспечить удобное передвижение по городу — тем более, это касается и тех, кому соцработник не
Стоит похвалить главу управы за решение обратить пристальное внимание на проблемы одной из самых незащищенных групп горожан, которые зачастую вынуждены сидеть дома из-за сложностей с передвижением. Его коллегам стоит присоединиться.