Почему по району неудобно передвигаться — инвалиды-колясочники и другие горожане показали главе управы проблемные места 04.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Встреча маломобильных жителей с главой управы района Старое Крюково Максимом Хлудовым прошла утром 4 октября в 8-м микрорайоне. Обнаружили: заедающий подъемник для инвалидов, неудобные пандусы и скаты, дорожные знаки и автомобили на пешеходных дорожках.

Долгое ожидание спуска подъемной платформы в подъезде — проблема, специфическая только инвалидов-колясочников, но очень важная. Например, жителю корпуса 842 Ильдару вечерами приходится ждать спуска или подъема от подъезда к лифту по полчаса.

При вызове оператора, устройство сразу не запускается. «Что-то заедает», — отвечают в диспетчерской. «Это не ответ», — считает глава управы и обещает решить вопрос в ближайшие дни.

Однако с другими проблемами, которые касаются все пешеходов, справится так быстро не получится.

Одна из таких проблем — неудобные пандусы возле подъездов. Зачастую они слишком узкие — в них с трудом помещаются детские или инвалидные коляски. По нормативам это даже пандусом назвать нельзя.

Ещё одна типичная проблема для людей с колясками или сумками-тележками — слишком высокие бордюры или другие неровности, из-за которых проход в различные организации ограничен.

«В корпус 848 постоянно заходил забрать посылки, но теперь плитка просела, из-за чего подняться по пандусу невозможно», — отметил Ильдар.

«Рядом с корпусом 826 очень высокие бордюры. Мне на коляске тяжело спускаться ежедневно, например, чтобы выкинуть мусор» — добавила местная жительница Наталья.

Проблема, которая касается вообще всех пешеходов — дорожные знаки, которые мешают проходу, потому что их ставят посредине пешеходных дорожек. В управе согласны, что их необходимо установить ближе к проезжей части.

Ещё одна общая проблема — автомобили паркуют на местах занижения бордюров. Из-за этого пути обхода приходится искать не только маломобильным людям, но всем пешеходам. Максим Хлудов поручил продумать варианты установки ограждений, которые будут препятствовать неправильной стоянке.

Участникам встречи напомнили, что они могут обращаться к социальным работникам: они помогут вызвать врача на дом, получат посылки на почте и другое. Однако лучше не нагружать социальных работников, а просто обеспечить удобное передвижение по городу — тем более, это касается и тех, кому соцработник не

Стоит похвалить главу управы за решение обратить пристальное внимание на проблемы одной из самых незащищенных групп горожан, которые зачастую вынуждены сидеть дома из-за сложностей с передвижением. Его коллегам стоит присоединиться.

Новости 8-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру