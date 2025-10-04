Долгое ожидание спуска подъемной платформы в подъезде — проблема, специфическая только инвалидов-колясочников, но очень важная. Например, жителю корпуса 842 Ильдару вечерами приходится ждать спуска или подъема от подъезда к лифту по полчаса.

При вызове оператора, устройство сразу не запускается. «Что-то заедает», — отвечают в диспетчерской. «Это не ответ», — считает глава управы и обещает решить вопрос в ближайшие дни.

Однако с другими проблемами, которые касаются все пешеходов, справится так быстро не получится.

Одна из таких проблем — неудобные пандусы возле подъездов. Зачастую они слишком узкие — в них с трудом помещаются детские или инвалидные коляски. По нормативам это даже пандусом назвать нельзя.