Штраф за татуировку: запрещенную символику заметили в зеленоградском отделе полиции 04.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Когда 26-летний Данила Б. находился в отделе МВД по районам Силино и Старой Крюково, на его запястьях заметили татуировки в виде восьмиконечных звезд — символики движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство»), признанного экстремистским.

Суд посчитал действия Б. публичной демонстрацией символики экстремистской организации и оштрафовал его на сумму до двух тысяч рублей.

Подробности дела

В решении суда отмечено, что Данила Б. раньше к административной ответственности не привлекался, но девять лет назад он был условно осужден по статье о незаконном обороте наркотиков (228 УК РФ).

Также в картотеке суда есть информация о новом уголовном деле за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (статья 322.3 — по ней судят за организацию так называемых «резиновых квартир»). Судебное заседание назначено на 13 октября — вероятно, именно из-за него Б. находился в отделе МВД, где полицейские обратили внимание на его татуировки.

Что за движение и как выглядит его символика

Движение «АУЕ» («Арестантское уголовное единство») — это не организация, а скорее субкультура, пропагандирующая тюремные «понятия» и образ жизни. В 2020 году Верховный суд РФ признал «АУЕ» экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории страны.

«Воровская звезда» — это чёрная восьмиконечная татуировка с чередующимися закрашенными и пустыми острыми лучами, обычно наносимая на колени, плечи или грудь. Такие татуировки действительно являются символом статуса в тюремном сообществе — в зависимости от расположения они могут иметь разное значение, но чаще всего их не наносят осужденные по легким статьям (к которым относят и статью 228).

На фото в соцсетях Б. действительно можно заметить татуировку — но она отличается от той, что суд признал экстремистской. При этом на маркетплейсах свободно продаются товары с «воровскими» звездами: футболки, четки и наклейки на машину.

Почему это важно

Проверьте, не пользуетесь ли вещами с таким изображением. Многие организации были признаны экстремистскими в последние годы — и даже если вы этого не знаете, это не освободит вас от ответственности.

Были случаи, когда штрафовали за наклейку с российским флагом, у которого выгорела красная полоса, или за атрибутику рок-группы, элементы которой были признаны экстремистскими или на наклейку со славянским оберегом.

