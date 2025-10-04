Сейчас акты приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества от имени жителей подписывает единолично председатель совета дома.

Депутаты предлагают наделить этими полномочиями весь совет дома. Проблема в том, что люди чаще всего не знают, что это за совет, и существует ли он вообще.

Принятый в первом чтении законопроект призван усилить контроль собственников за работой управляющих компаний. Председатель совета дома единолично подписывает разные акты — от покраски стен в подъезде до перерасчета за ржавую воду. Делает он это или по доверенности, полученной от жильцов, или по решению наделить его таким полномочием общего собрания собственников (ОСС).

В реальности же практически ничего не происходит, признают в пояснительной записке инициаторы законопроекта. Получать доверенности дорого и сложно, а соответствующее решение ОСС сложно реализовать «по причине серьезных проблем, связанных с проведением собрания и обеспечением кворума участников». К тому же с 1 марта 2023 года инициатор ОСС не может получить реестр собственников из органов Росреестра без согласия обладателей персональных данных.

Поэтому предлагается наделить полномочиями по подписанию разных актов выполненных или невыполненных работ всех членов совета многоквартирного дома. При этом люди, избираемые в совет дома, должны лично дать на это согласие. Поскольку распространены случаи, когда избирают без такового, отмечается в документе. То есть, люди и не знают, что состоят в совете дома. А собственники не знают, что кого-то туда выбирали.

Что такое совет дома и как найти председателя?

По Жилищному кодексу, совет должен быть в каждом доме, где больше четырех квартир. Если, конечно, в этом доме нет ТСЖ или жилищного кооператива. Совет состоит из собственников, его избирают жильцы дома, как и председателя. Число членов совета не регламентируется. Оно может быть определено на ОСС или соотносится с количеством подъездов, этажей, квартир в доме. Чем больше дом, тем больше совет. Функция совета — защищать интересы жильцов, следить за работой управляющей компании, проверять, как расходуются деньги на ремонт и содержание дома.

Как найти совет и председателя в своем доме — хотя бы того, чтобы убедиться, что они существуют? Совет МКД не регистрируется в органах исполнительной власти или местного самоуправления, поэтому в управе или муниципалитете эту информацию могут не дать. Хотя с большой вероятностью знают этих людей, поскольку с ними взаимодействуют.

Такая информация должна быть в системе ГИС ЖКХ. Надо войти на сайт через госуслуги, зайти в личный кабинет и в разделе «информация по дому» нажать на гиперссылку «Информация о председателе и членах совета многоквартирного дома». Если таковая отсутствует, значит, информацию там не разместили.

Председателя можно найти на давно не обновляемом сайте «Дома Москвы». Если забить в поисковой строке свой адрес («Зеленоград, корпус Х»), то появится фамилия председателя и дата протокола, на основании которого он выбран. Насколько это актуальная информация, неизвестно. С 2019 года управляющие компании обязали размещать информацию о домах только на ГИС ЖКХ. До того они должны были публиковать данные на порталах «Дома Москвы» и «Реформа ЖКХ».

Телефон и адрес председателя совета дома нигде не публикуется. Если вы не знаете его или членов совета дома лично, его придется как-то искать — через соседей, чаты микрорайонов или другим способом.

Инициаторы законопроекта — группа депутатов и сенаторов партии большинства «Единая Россия», поэтому вероятность его принятия довольно высока.