Первые сообщения появились около четырёх утра — люди описывали запах как гарь, резину, пластик или селитру. Запах был такой сильный, что многие проснулись из-за него и вынуждены были закрывать окна.

Вонь ощущалась во всех районах старого города — особенно во 3-5 микрорайонах. Некоторые отмечали, что дым стелился по земле, глаза щипало, дышать было тяжело.

Многие звонили в 112 и 101. В службе подтвердили, что поступает много обращений и «службы работают «, позже сообщили, что источник запаха связан с «каким-то заводом», предположительно бетонным, на границе с Солнечногорским округом. Жители верхних этаже сообщали, что именно там виден дым.

Официальной информации пока нет, в сводках областного МЧС про пожар рядом с Зеленоградом не упоминают. «Так странно, что все молчат. А ведь пахло жуть», — написала одна из участниц обсуждения. К утру дымка рассеялась. Станции контроля воздуха в 6 и 11-м микрорайонах превышений по измеряемым параметрам (CO, NO, NO2) не зафиксировали.

Если жители Москвы ощущают неприятный запах, помимо 112, можно сообщить на круглосуточную горячую линию Роспотребнадзора 8-495-539-36-96. Если жалоб много, то обычно они направляют мобильную лабораторию в район, чтобы провести замеры и зафиксировать превышения вредных веществ.