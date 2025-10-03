Оплату за парковку на «местной улично-дорожной сети в границах ЖК „Зеленый парк“» хотели начать брать с 3 октября, но знаки платной парковки так и не поставили.
При этом в приложении «Парковки Москвы» зона платной парковки есть, но с пометкой «Возможны ограничения парковки».
В контакт-центре «Московского транспорта» местным жителям сказали, что парковка обозначена статусом «Заблокирована» и сейчас платить за неё не нужно, а в приложение парковку добавили, чтобы жители могли оформлять резидентные разрешения. При этом оплатить парковку через приложение все равно можно.
Местные автовладельцы рисковать не решаются, многие уже переставили свои машины на другие места. «До конца так и непонятно ничего. Я на всякий случай уже перегнал машину. Платить 40 рублей в час — нет такой возможности», — говорит Денис.
«У нас никогда не хватало места для парковки. Посмотрите, вся улица в автомобилях. Если еще и большую парковку сделают платной, то лучше машину продать», — говорит Станислав.
Вероятно, задержка введения оплаты связана с тем, что территория строящегося микрорайона пока не передана городу. Однако рано или поздно парковка станет платной, тогда в зону платной парковки попадет 684 машиноместа.