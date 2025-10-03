Оплату за парковку на «местной улично-дорожной сети в границах ЖК „Зеленый парк“» хотели начать брать с 3 октября, но знаки платной парковки так и не поставили.

При этом в приложении «Парковки Москвы» зона платной парковки есть, но с пометкой «Возможны ограничения парковки».

В контакт-центре «Московского транспорта» местным жителям сказали, что парковка обозначена статусом «Заблокирована» и сейчас платить за неё не нужно, а в приложение парковку добавили, чтобы жители могли оформлять резидентные разрешения. При этом оплатить парковку через приложение все равно можно.