Основы краеведения на месте будущего Зеленограда заложил учитель Аркадий Шишков, создав кружок при Каменской школе. А сто лет назад на чердаке этой школы силами учеников был устроен первый в округе краеведческий музей.

«Мы будем работать системно, заново изучая все потаённые уголки земли Зеленоградской, создадим электронную библиотеку со всеми доступными краеведческими работами, — сообщают организаторы общества. — Эти сведения лягут в основу большого путеводителя по Зеленограду, различных лекционных и экскурсионных материалов. Мы постараемся доказать, что краеведение может быть интересно детям, а Зеленоград — туристам».

Открытие Зеленоградского краеведческого общества (ЗелКО) пройдет в воскресенье, 5 октября, в Центре московского долголетия «Силино» в корпусе 1106. Начало в 19:00. Приглашаются все желающие (12+), для прохода нужно взять с собой паспорт.

В программе встречи: лекция об истоках зеленоградского краеведения на основе документов Шишкова, обсуждение мероприятий общества почему это будет интересно зеленоградцам, показ краеведческого фильма Виктора Семенова (канал «Горетов Стан»).

Председателем общества стал краевед, историк, журналист, студент истфака РГГУ Никита Кузнецов, выпускник школы 853.

В числе первых замыслов и совместных проектов— недавно состоявшаяся археологическая выставка зеленоградского археолога Александра Неклюдова и готовящаяся сейчас презентация его новой книги; переиздание книг краеведа и историка Александры Васильевой. А еще увековечивание имени легендарного авиаконструктора Лавочкина в названии одной из зеленоградских улиц рядом с его бывшей дачей на территории 9-го микрорайона и создание аллеи памяти зеленоградских инженеров-конструкторов.