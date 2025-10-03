Группа в воскресной школе храма святителя Филарета Московского (ул. Филаретовская, д. 3) начинает работу с октября. Присоединиться могут все желающие, уровень подготовки не имеет значения.

«Приглашаются все, кто хотел бы познакомиться с глубиной и красотой церковнославянского языка», — сообщают организаторы.

Занятия проводятся на бесплатной основе — учебные пособия на церковнославянском языке можно будет взять в библиотеке воскресной школы. Они будут проходить по воскресеньям с 14:00 до 16:00 в стеклянной беседке напротив храма.

Преподаватель — Антонина Сомова. Чтобы принять участие, необходимо записаться по телефону: +7-905-776-96-48.