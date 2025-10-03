Вступил в силу новый закон, который дает самозанятым гражданам право оформить отсрочку по кредитам на суммы до 10 миллионов рублей. Для получения отсрочки самозанятому необходимо направить заявление кредитору, а также предоставить подтверждение статуса самозанятого.

Условия для получения отсрочки:

Кредит должен быть заключён не ранее 1 марта 2024 года

Кредитные каникулы можно использовать не чаще одного раза в 5 лет по каждому договору

Заёмщик не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации

Договор с кредитором не должен иметь особые ограничения, исключающие оформление каникул

Отсрочка не предоставляется для кредитов, выданных микрофинансовыми организациями или по кредитам, по которым уже есть значительная просрочка

Численность самозанятых превысила в Москве 2 млн человек — это почти четверть трудоспособного населения. При этом их вклад в налоговые доходы бюджета невелик.

Несмотря на отсрочку по кредитам, последнее время наблюдается тенденция к ужесточению регулирования малого бизнеса. Правительство обсуждает различные изменения в статус самозанятых, чтобы снизить злоупотребления: изменение лимита дохода или налоговой ставки, обязательные социальные взносы, ограничение платежей от одного клиента.