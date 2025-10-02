С 1 октября максимальный штраф для физлиц-владельцев домашних животных повышен с 2000 до 3000 рублей.

Нарушениями считаются:

выгул собаки без поводка

халатное отношение к уборке за своими животными на улицах и в местах общего пользования

нахождение питомца на территории детских садов или школ

уклонение от регистрации и вакцинации собак

выгул без намордника собаки из списка потенциально опасных пород (в списке 12 пород — например, бразильский бульдог, северокавказская овчарка, гибриды волков и собак и другие)

нападение на человека (даже если тот не пострадал)

Однако практического эффекта от изменений ждать не приходится. Новый размер штрафа по-прежнему, как говорили раньше «не обеспечивают должного воспитательного воздействия».

Кроме того, вероятность составление протокола за такие нарушения минимальна: инспектор должны застать факт правонарушения на месте, что происходит редко. И даже в случае нападения на человека, когда подключается полиция, практика показывает, что хозяин агрессивной собаки зачастую остается безнаказанным.

Кроме того, по-прежнему нет работающей системы регистрации животных и механизма надёжного доказательства принадлежности питомца конкретному гражданину.