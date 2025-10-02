Новый спортивно-развлекательный комплекс ZelenoKart 3.0 готовят к открытию в помещении бывшего «Декатлона» (Desport). Сейчас брендируют входную группу и стала доступна предварительная визуализация проекта — по ней можно судить о его масштабах.
Вот что планируют внутри
- Главным объектом станет двухуровневая трасса для картинга длиной 277 метров с перепадом высот в 3,9 метра. 185 метров трассы расположатся на нижнем уровне и ещё 92 метра — на верхнем.
- Трассу оборудуют световой анимацией и системой Speed+, которая упрощает управление на подъемах и спусках и помогает новичкам. По словам организаторов, таких решений пока нет ни на одном картодроме в России. Для юных гонщиков появится детский мини-трек, доступный детям от 4 лет и ростом от 110 см.
- Автопарк картов составят электромобили собственной разработки «Зеленокарта». Планируется закупить 14 взрослых и 10 детских картов, а также 4 микро-карта. В следующем году парк пополнится двухместными машинами.
- Кроме картинга, в комплексе появится боулинг на 5 дорожек от компании VIA, смотровая площадка с зоной отдыха и бар с кухней.
Открытие ZelenoKart 3.0 планируется до конца года.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости