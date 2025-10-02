На видео читателя «Зеленоград.ру» — автобус «Мосгортранса», который проезжает перекрёсток на красный сигнал светофора во вторник вечером на улице Андреевка.

Мы не знаем, что именно стало причиной нарушения: невнимательность или спешка. Возможно, водители работают под постоянным давлением необходимости соблюдения расписания.

Известно, что за нарушение должностной инструкции водителя могут лишить премии — это указано в положении об оплате труда в «Мосгортрансе» и регламентируется «Перечнем производственных упущений».

В открытом доступе этих документов нет, однако известно, что водителей наказывают за нарушение расписания движения. В пункте 2.2.6 перечня упущений указано, что премиальная часть заработка уменьшается или или не начисляется полностью как раз за нарушение расписания движения.

Если вы знаете, как обстоит с этим дело в «Мосгортрансе», напишите нам в редакцию. Также запросим информацию у самого перевозчика.