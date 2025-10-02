Фитнес-тренировка включает упражнения на выносливость, силу, ловкость и гибкость: бег, прыжки, отжимания, выпады, махи и другие.
Беговые занятия включают базовую технику, интервалы, восстановительные тренировки. Подходят как новичкам, так и тем, кто уже занимается спортом.
Занятия проходят на свежем воздухе, длятся 60 минут и рассчитаны на людей старше 18 лет. Их проводят инструкторы Мосгорспорта — профессиональные тренеры, учитывающие уровень подготовки каждого участника.
Адреса и расписание работы площадок
У корпуса 354А
— фитнес: вторник, четверг в 19:00, суббота в 10:00
У корпуса 904
— бег: вторник, среда в 19:30, воскресенье в 11:00
У корпуса 921А
— фитнес: вторник, четверг в 19:00, суббота в 10:00
У корпуса 1542
— фитнес: вторник, четверг в 19:00, суббота в 10:00