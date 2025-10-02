Фитнес-тренировка включает упражнения на выносливость, силу, ловкость и гибкость: бег, прыжки, отжимания, выпады, махи и другие.

Беговые занятия включают базовую технику, интервалы, восстановительные тренировки. Подходят как новичкам, так и тем, кто уже занимается спортом.

Занятия проходят на свежем воздухе, длятся 60 минут и рассчитаны на людей старше 18 лет. Их проводят инструкторы Мосгорспорта — профессиональные тренеры, учитывающие уровень подготовки каждого участника.

Адреса и расписание работы площадок

У корпуса 354А

— фитнес: вторник, четверг в 19:00, суббота в 10:00

Регистрация

У корпуса 904

— бег: вторник, среда в 19:30, воскресенье в 11:00

Регистрация

У корпуса 921А

— фитнес: вторник, четверг в 19:00, суббота в 10:00

Регистрация

У корпуса 1542

— фитнес: вторник, четверг в 19:00, суббота в 10:00

Регистрация